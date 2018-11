Malu Rodrigues desbanca Jeniffer Nascimento e se torna primeira finalista do PopStar

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Entrando na reta final, o PopStar, da Globo, já tem sua primeira finalista: Malu Rodrigues desbancou Jennifer Nascimento, que ganhou a imunidade na semana passada, e está mais próxima da vitória. O reality foi ao ar neste domingo (4).

Por um décimo de diferença, a atriz ficou na frente de Jennifer, que abraçou a colega, que estava surpresa, ao saber do resultado.

Na primeira rodada, Rodrigues cantou o samba "Canta Brasil", conhecida na voz de Gal Costa, e, na segunda, recebeu a maior nota dos jurados por "Casa no Campo", que ganhou fama com Elis Regina. Ela foi aplaudida de pé após a performance.

Jennifer, por sua vez, escolheu "Stone Cold", de Demi Lovato. Ela se apresentou apenas na segunda parte do programa, já que estava imune.

No fim do ranking, ficaram Fafy Siqueira e Klara Castanho, que foram eliminadas. Fafy, inclusive, esteve no centro de um pequeno desentendimento no PopStar deste domingo.

Depois de apresentar "De Quem é a Culpa", de Marília Mendonça, a atriz foi avaliada pela banca. Ao comentar o show, Joelma ressaltou o fato de Fafy ser humorista, mas foi logo corrigida por Zizi Possi, que lembrou que ela começou sua carreira como cantora. Levemente constrangida, Joelma se retratou.

Continuam no programa, além de Rodrigues e Nascimento, Jonathan Azevedo, João Côrtes, Renata Capucci, Sergio Guizé, Lua Blanco, Mouhamed Harfouch, Samantha