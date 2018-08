Maluma é eleito homem mais sexy da música e recebe elogios até da cantora Madonna

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Maluma, 24, foi escolhido pela revista americana Vogue o homem mais sexy da música.

A nomeação foi feita após a apresentação de Maluma nos palcos do VMA MTV desta segunda-feira (20), performance que rendeu comentários positivos na internet.

O cantor colombiano se apresentou com seu hit "Felices Los 4" e afirmou que, fora dos palcos, recebeu bênçãos da cantora pop Madonna. "Ela me disse que eu estava pronto para o próximo nível... Eu te amo, rainha, você é uma inspiração", escreveu em seu Instagram.

Maluma começou sua carreira musical em 2010 e desde então, lançou hits como "Borró Cassette" e "El Perdedor". Chegou a participar da música "Sim Ou Não", de Anitta, com quem apresentará o The Voice mexicano, o La Voz, no final deste ano.