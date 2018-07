Man Booker Prize seleciona história em quadrinhos pela primeira vez entre semifinalistas

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Man Booker Prize, um dos principais prêmios literários do mundo, anunciou nesta terça-feira (24) a lista de livros selecionados para sua semifinal. E, pela primeira vez, uma história em quadrinhos foi eleita pelo júri.

"Sabrina", do americano Nick Drnaso, trata do desaparecimento de uma garota e as 24 horas de notícias sobre o assunto. O livro concorre a um prêmio de £50 mil (R$ 246 mil).

"Nós lemos e ficamos impressionados. As histórias em quadrinhos se tornaram proeminentes em termos de narrativa e nós sentimos que 'Sabrina' faz exatamente o que a boa ficção deveria fazer", disse o romancista e membro do júri Val McDermid ao jornal britânico The Guardian.

'Sabrina' passa à frente de veteranos que já ganharam o Man Booker Prize, mas que desta vez não chegaram à semifinal, como Julian Barnes e Pat Barker. Só um vencedor de edições passadas chegou à semifinal este ano: o canadense Michael Ondaatje, com "Warlight"

Depois de dois autores americanos vencerem as últimas edições do Man Booker, como resultado na mudança das regras do prêmio para permitir que livros de fora da comunidade britânica pudessem participar, só três autores dos Estados Unidos chegaram à semifinal neste ano: o próprio Drnaso, com "Sabrina"; Richard Powers, com "Overstory"; e Rachel Kushner, com "The Mars Room".

Veja a lista completa de semifinalistas:

"Snap", de Belinda Bauer (Reino Unido)

"Sabrina", de Nick Drnaso (EUA)

"Washington Black", de Esi Edugyan (Canadá)

"In Our Mad And Furious City", de Guy Gunaratne (Reino Unido)

"Everything Under", de Daisy Johnson (Reino Unido)

"The Mars Room", de Rachel Kushner (EUA)

"The Water Cure", de Sophie Mackintosh (Reino Unido)

"The Overstory", de Richard Powers (EUA)

"The Long Take", de Robin Robertson (Reino Unido)

"Noemal People", de Sally Rooney (Irlanda)

"From a Low and Quiet Sea", de Donal Ryan (Irlanda)