Mananciais da Serra em Piraquara estarão abertos para visitas neste fim de semana

Da Redação Bem Paraná com assessoria

As trilhas dos Mananciais da Serra, na Região Metropolitana de Curitiba, estarão abertas para visitação neste fim de semana, dias 14 e 15 de julho. O local, que faz parte do patrimônio histórico e natural do Paraná, é uma ótima opção de lazer para curtir a natureza e ainda conhecer a história do saneamento, já que abriga o primeiro sistema de captação de água público do Estado.

Para caminhar pelos Mananciais da Serra, os visitantes devem seguir as placas informativas e contam com uma equipe de mediadores que ajudam nas orientações. A caminhada é leve e agradável, com belezas da floresta atlântica e ao som de pequenos animais, que vivem na mata preservada.

São quatro trilhas: a da Chaminé, a Estrada do Carvalho, com 2,5 quilômetros; a do Santuário São Francisco e a Trilha do Salto, com 1 quilômetro. Em cada uma das trilhas, o tempo estimado de duração do passeio é de cerca de 1 hora. Assim, se o visitante optar pelo roteiro completo, a caminhada pode chegar a 4 horas.

INFORMAÇÕES – O programa é ideal para passeios em família ou grupos, a pé ou de bicicleta. As visitas começam às 8h30 e são gratuitas. A entrada é permitida até as 16 horas. Às 17h30, os passeios são encerrados. É proibida a entrada de animais, assim como deixar lixo no local, nadar, pescar, caçar, recolher animais ou plantas.

Recomenda-se que o visitante use roupa e calçados confortáveis, repelente, proteção para sol ou chuva (os passeios realizam-se mesmo com chuva) e leve máquina fotográfica. É aconselhável levar água e lanche.

Não é necessário agendar a visita para grupos com menos de 10 pessoas. Grupos maiores devem fazer agendamento pelos e-mails [email protected] ou [email protected]

O Programa de Visitas aos Mananciais da Serra é realizado pela Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), Prefeitura de Piraquara, Instituto Ambiental do Paraná (IAP) e Parque Estadual do Marumbi. Há local para estacionar carros e é necessário fazer um cadastro na entrada.

MANANCIAIS DA SERRA - A área denominada Mananciais da Serra fica no município de Piraquara. A região, na Serra do Mar e no Parque Estadual do Marumbi, abriga importante conjunto de nascentes onde estavam localizadas as captações de água e os 17 reservatórios que compunham o primeiro sistema que abasteceu Curitiba. O maior dos reservatórios é o Carvalho, que recebe água dos demais.

A água que saía deste sistema percorria uma adutora de 38 quilômetros até chegar ao reservatório São Francisco, no ponto mais alto de Curitiba, onde era armazenada antes de chegar às torneiras das casas. Curitiba recebeu água exclusivamente dos Mananciais de 1908 até 1945, quando foi inaugurada a estação do Tarumã, que incrementou o abastecimento. O sistema funcionou de 1908 a 2004. Hoje, é parte do patrimônio histórico da Sanepar.