Manchester City ganha do West Ham de goleada e mantém a liderança no Inglês

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sem dificuldades, o Manchester City goleou o West Ham neste sábado (24), fora de casa, pelo placar de 4 a 0 e mantém a liderança do Campeonato Inglês.

A goleada partiu dos pés jogadores David Silva, Sterling e Sané -marcou duas vezes.

Com a vitória, o Manchester chega aos 35 pontos e mantém a vantagem de dois pontos sobre o vice-líder Liverpool. Na 13ª posição, o West Ham segue no campeonato com 12 pontos.

O técnico Guardiola e sua equipe ainda não perderam uma partida nesta temporada da Premiere League. Ao todo, foram 13 jogos, com 11 vitórias e dois empates.

Na próxima rodada, o Manchester City recebe a visita do Bournemouth, no sábado (1º), às 13h. O West Ham joga contra o Newcastle, fora de casa, também no mesmo dia e horário.