Manchester City goleia Southampton e retoma liderança isolada do Campeonato Inglês

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Manchester City não deu chances ao Southampton e aplicou uma goleada de 6 a 1, neste domingo (4), no Etihad Stadium, para retomar a liderança do Campeonato Inglês. A vitória coloca os Citizens à frente do Liverpool, que havia assumido a ponta da tabela após empate contra o Arsenal no último sábado (3).

O triunfo foi construído logo nos primeiros minutos pelo time comandado por Pep Guardiola. Com um início avassalador, o Manchester precisou de apenas 17 minutos para marcar os três primeiros gols - Hoedt (contra), Aguero e David Silva. Sterling, duas vezes, e Sané também deixaram a sua marca na goleada. Danny Ings descontou para os visitantes.

Com o resultado, o Manchester City lidera o Inglês após 11 rodadas com 29 pontos - o Liverpool, segundo colocado, tem 27. Já o Southampton, sem vencer há seis jogos na competição, é o 16º, com apenas sete pontos.

O City volta a campo na próxima quarta-feira (7), contra o Shakhtar Donetsk, pela fase de grupos da Liga dos Campeões. Na sequência, a equipe tem clássico contra o Manchester United, domingo (11), pela 12ª rodada do Inglês. No mesmo dia, o Southampton recebe o Watford.

O argentino Sergio Aguero foi o grande nome da goleada do City neste domingo. Participativo, o atacante anotou um gol e deu duas assistências na partida. De quebra, ele ainda igualou Michael Owen na lista de maiores artilheiros da história do Campeonato Inglês.

Se já era esperado que o Southampton teria dificuldades no Etihad Stadium, a situação ficou ainda pior quando o zagueiro Wesley Hoedt marcou um gol contra logo aos cinco minutos e inaugurou a favor do City. Assim como todo sistema defensivo do time visitante, ele não conseguiu impedir o ímpeto avassalador do time de Manchester durante a partida.

O Manchester City começou a partida a todo vapor e não deu sossego ao Southampton. O time da casa precisou de apenas 17 minutos para abrir a vantagem de 3 a 0. O placar foi inaugurado logo aos cinco minutos, quando Wesley Hoedt tentou cortar cruzamento de Sané e acabou marcando contra a própria meta. Aos 12, foi a vez de Sergio Aguero deixar o dele. O argentino recebeu passe de Bernardo Silva dentro da área e completou para o gol. O terceiro da sequência saiu dos pés de David Silva, que aproveitou bola sobrada após cruzamento e chutou forte para ampliar.

Após a sequência arrasadora, o City voltaria a marcar nos acréscimos da etapa inicial, com Sterling. Depois de boa jogada individual de Aguero, o camisa 7 recebeu dentro da área, furou na primeira tentativa, mas arrematou para o gol na segunda.

Ao anotar o segundo gol do City na partida, Sergio Aguero balançou as redes pela 150ª vez no Campeonato Inglês. O argentino igualou a marca de Michael Owen e se tornou, ao lado do ex-jogador de Liverpool e Newcastle, o oitavo maior artilheiro da história da competição.

Após seis rodadas consecutivas sem sofrer gol, o Manchester City voltou a ser vazado no Campeonato Inglês. Aos 29 minutos do primeiro tempo, Danny Ings converteu o pênalti sofrido por ele mesmo ao ser derrubado por Ederson. O time de Pep Guardiola não sofria um gol desde a quarta rodada, em 1º de setembro, na vitória por 3 a 1 contra o Newcastle.

Com ampla vantagem obtida antes do intervalo, o City diminuiu o ritmo na segunda etapa. Os primeiros minutos após os times voltarem do vestiário, inclusive, foram dominados pelo Southampton, que obrigou Ederson a duas boas defesas. Pouco depois, no entanto, o time de Manchester retomou o controle das ações e voltou a balança as redes, novamente com Sterling. Aos 21 minutos, o atacante recebeu bom passe de Aguero e bateu cruzado para ampliar.

Já nos acréscimos, Sané completou a goleada. Após contra-ataque, o atacante recebeu na entrada da área, limpou a marcação e bateu rasteiro para anotar o sexto da equipe.

O técnico da seleção inglesa, Gareth Southgate, compareceu ao Etihad Stadium para acompanhar a partida. O treinador divulgará na próxima quinta-feira (8) a lista de convocados para os jogos contra os Estados Unidos (amistoso) e Croácia (pela Liga das Nações).

Antes da bola rolar, foi respeitado um minuto de silêncio no Etihad Stadium em homenagem ao dono do Leicester, Vichai Srivaddhanaprabha, morto em acidente de helicóptero no último sábado (27). Ao longo do fim de semana, ocorreram homenagens em diversos estádios da Inglaterra.