Mandante eficiente, Atlético recebe o Fluminense

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Atlético-PR recebe o Fluminense neste domingo (16), às 16h, em Curitiba, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. E jogando em casa, o time rubro-negro têm sido muito eficiente, com 100% de aproveitamento nas cinco últimas partidas na Arena da Baixada —embora ainda não tenha triunfado como visitante.

Já o Flu, que na última rodada quebrou uma série de três jogos sem vitória, tem sofrido no ataque. Há dez rodadas não marca mais do que um gol por jogo.

O técnico do Atlético-PR, Tiago Nunes, tem boas notícias para o duelo. Jonathan, Lucho González e Nikão, suspensos na derrota ante a Chapecoense, voltam ao time.

O zagueiro Thiago Heleno, que vem sendo criticado pela torcida, permanece no time. O treinador defendeu o atleta, afirmando que os maus resultados não podem ser atribuídos a ele.

"Tem feito boas partidas. Como tem uma história muito grande no Atlético, é experiente e foi capitão em vários jogos, naturalmente ele é mais cobrado. O Paulo André também, quando jogou, foi muito bem. Então, é injusto colocar a responsabilidade no Thiago pelas derrotas."

Do lado do Flu, o técnico Marcelo Oliveira ainda não confirmou presença de Sornoza entre os titulares.

"O Sornoza está convocado para viajar. Ele participou apenas de um treino. Ainda vamos definir se vai começar jogando ou se fica no banco. O Luciano jogou o último jogo e está crescendo também. Posso trabalhar as duas situações."

Os laterais titulares Gilberto e Ayrton Lucas são desfalques certos. O primeiro sente dores no joelho esquerdo. O segundo está suspenso. Léo e Marlon devem ficar com as vagas. O goleiro Júlio César, que deixou o clássico contra o Botafogo com dores, está confirmado.

ATLÉTICO-PR x FLUMINENSE

ATLÉTICO-PR: Santos; Jonathan, Thiago Heleno, Léo Pereira, Renan Lodi; Wellington, Lucho, Veiga; Marcinho, Nikão e Pablo. T.: Tiago Nunes

FLUMINENSE: Júlio César, Léo, Gum, Digão e Marlon; Richard, Jadson, Dodi e Sornoza (Luciano), Everaldo e Kayke. T.: Marcelo Oliveira

Árbitro: Andre Luiz de Freitas Castro

Estádio: Arena da Baixada, em Curitiba, domingo às 16 horas