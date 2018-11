Mandy Moore e Wilmer Valderrama se reúnem para 'tradição' de Halloween

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Mandy Moore ("Medo Profundo" e "This Is Us") e Wilmer Valderrama ("That 70's Show") estão mantendo alguns rituais dos tempos de namoro.

"É uma tradição anual que Mandy e eu aproveitemos as Noites de Horror do Halloween", disse Valderrama, 38, referindo-se a um evento realizado pelo parque temático Universal Studios, em mensagem publicada em um story de Mandy na sexta-feira (19).

Moore também publicou um snap no sábado (20), com a legenda: "Boa equipe. Um monte de sustos. Obrigado por nos unir, @wilmervalderrama".

A atriz, que foi casada com o cantor Ryan Adams até 2016, namorou Valderrama, que é ex de Demi Lovato, de 2000 a 2002.

Valderrama ainda namorou Lindsay Lohan, Ashlee Simpson e, é claro, Demi, enquanto Moore, além do casamento com Adams, esteve em relacionamentos com o ator Zach Braff ("Scrubs") e o tenista Andy Roddick, sendo hoje noiva do músico Taylor Goldsmith.

No começo do mês, ela já hava postado um snap com Valderrama em um evento de pólo.

Embora a atriz elogie constantemente o ex-namorado, ela revelou em entrevista de rádio certa mágoa por Valderrama ter mentido sobre ter tirado sua virgindade.

"Eu o amava e ainda o amo e ele é um ótimo amigo, por isso fiquei tão chocada com a história", ela disse. "Não só era mentira, mas era tão não ele, tão não característico. Ele namorou todas as mulheres. Eu o conheci em uma sessão de fotos para uma revista adolescente quando tinha 15 anos, nunca havia beijado um garoto, e ele foi o meu primeiro namorado de verdade".

Pelo visto, contudo, a atriz está disposta a deixar a história para trás.