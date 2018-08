Manhã de conteúdo

A Ruffino Acabamentos e Rudewil Concept – corner da Villa Batel Decor - receberam um grupo seleto de profissionais para um café da manhã com palestra. Os especialistas da Ruffino Acabamentos, Diego Albuquerque e Jeferson Vicentini, explicaram os detalhes do uso de pisos vinílicos em projetos comerciais e residenciais.

Eduardo Macarios

A designer Emanuella Leite e a arquiteta Bruna de Souza

Novidade no mercado curitibano

A arquiteta Bruna de Souza e a designer de interiores Emanuella Leite inauguram no próximo dia 31 (terça-feira) seu novo escritório, o BE. Studio Arquitetura e Design, em um coquetel para convidados. Utilizando a juventude como motor para o trabalho, as profissionais têm como objetivo atender o mercado em projetos residenciais, comerciais e corporativos, com personalidade e orçamento justo. Atentas às tendências, Bruna e Emanuella unem o moderno ao atemporal, sempre com a meta de atender às expectativas dos clientes.

Divulgação

Projeto 3D da fachada da casa.

1ª Casa com certificação de sustentabilidade de Curitiba abre as portas

Hoje (1/8) a primeira edição da Mostra Container abre as portas. Resultado de um trabalho de três anos, a casa – cuja maior parte da construção é em container - reúne mais de vinte espaços assinados por arquitetos e designers com o objetivo de combinar arquitetura, sustentabilidade e inovação, provando que é possível encontrar soluções mais conscientes para construir e viver. Desde 2015, os profissionais participantes da mostra têm desenvolvido suas aptidões em construção sustentável, por meio de um trabalho educativo e colaborativo. Serviço:

Estr. Ângelo Pianaro, 1631 – Butiatuvinha

www.mostracontainer.com.br