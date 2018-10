Manhã de domingo tem previsão de temperatura de apenas 9ºC em Curitiba

Da Redação Bem Paraná com sites

A manhã de domingo (21) deve começar fria em Curitiba. Segundo a previsão no portal do Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar) a temperatura mínima na Capital deve ser de 9ºC. Neste fim de tarde de sábado (20) a temperatura também já é mais baixa, com 17ºC e sensação de 16ºC.

Mas, durante a tarde de domingo, o clima melhora e a temperatura fica amena. Os termômetros devem subir para até 24ºC. Na segunda-feira (22) ainda deve fazder um pouco de frio na madrugada e manhã, com mínima prevista de 10ºC.

Ao longo da próxima semana os valores variam bastante, com máximas de 17 a 29 graus. De terça a quinta (23 a 25) pode ocorrer chuva em Curitiba.