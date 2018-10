Manifestação bloqueia Contorno Sul de Curitiba por duas horas

Da Redação Bem Paraná com sites

Uma manifestação popular bloqueou um trecho do Contorno Sul de Curitiba nesta tarde de quinta-feira (11). O protesto começou por volta das 16 horas e só terminou pouco antes das 18 horas, e interditou os dois sentidos da rodovia (BR-376). A Polícia Rodoviária Federal (PRF) negociou com o manifestantes para liberarem as pistas. Pneus foram queimados na pista.

Segundo as informações preliminares, houve uma ação de reintegração de posse em área próxima à rodovia (BR-376, km 596, em Curitiba) e os moradores despejados fizeram o protesto.

Longas filas se formaram nos dois sentidos da rodovia, já que havia o movimento de saída para o feriado prolongado coincidindo com o fluxo de final de tarde.