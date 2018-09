Manifestação das mulheres expõe cegueira dos partidos, diz FHC

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, referência intelectual do PSDB, diz que os atos convocados por mulheres em protesto contra Jair Bolsonaro (PSL) evidenciam a cegueira dos partidos políticos.

"Há um novo Brasil, que os partidos não vêm. A manifestação das mulheres no Largo da Batata passou longe deles", disse no Twitter neste domingo (30).

"As 'redes' convocaram e o povo afluiu. Quando despertarão? Sem o encontro do movimento das pessoas com as organizações políticas continuaremos com o país sem rumo."