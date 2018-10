Mano confirma Fred como titular do Cruzeiro em jogo contra o Vasco

Folhapress

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Fred será titular do Cruzeiro no jogo contra o Vasco, neste domingo (14), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O camisa 9 assumirá a condição pela primeira vez desde que se recuperou de cirurgia no joelho direito.

A participação do atacante foi indicada por Mano Menezes na manhã desta sexta-feira (12), após o treino ocorrido na parte da manhã.

Totalmente recuperado do problema clínico que o afastou dos gramados há quase sete meses, o jogador de 35 anos entrará em campo pela primeira vez como titular. A sua última aparição nesta condição foi em 25 de março, no triunfo por 2 a 1 sobre o Tupi, pelo Campeonato Mineiro.

Desde que se recuperou da cirurgia, Fred fez apenas um jogo com as cores do Cruzeiro. O centroavante esteve em campo no revés por 3 a 1 para o Palmeiras, pelo Brasileirão. A partida ocorreu em 30 de setemrbo e o camisa 9 atuou por 28 minutos.

"Vamos aproveitar o jogo pra colocar alguns jogadores que queremos colocar, que é importante para a gente manter nesse nível. Alguns deles recuperando a condição, como o Fred, que pretendo usar já desde o início, jogando", disse Mano.

"Fisicamente, ele está bem. O que falta é ritmo de competição, que é diferente. Você vem de uma parada longa. Só tem como adquirir esse ritmo jogando. O fato de iniciar com ele é porque jogos têm consequências que acontecem ali e que às vezes fazem com que você não utilize o tempo adequado. Queria colocá-lo antes contra o Palmeiras, mas o jogo não permitiu. Vamos inverter a ordem, e ele vai até quando ele se sentir bem pra render bem. É um bom começo, é uma nova etapa. Daí pra frente vai apresentar evolução, certamente", acrescentou.

O Cruzeiro deve entrar em campo com a seguinte formação no próximo domingo: Rafael, Ezequiel, Manoel, Murilo e Patrick Brey (Marcelo Hermes); Lucas Romero, Bruno Silva, Mancuello e David; Rafael Sobis e Fred.