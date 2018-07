Mano deve manter rodízio no Cruzeiro diante do São Paulo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A derrota na última rodada fez o Cruzeiro perder duas posições e cair para o sexto lugar, com 24 pontos, um pouco mais distante do líder Flamengo, que soma 31 pontos. A equipe treinada por Mano Menezes, que completou dois anos no cargo, não tem conseguido manter uma regularidade neste Brasileiro.

Com isso, o treinador confirmou que a tendência para domingo é, mais uma vez, rodar o time e promover uma ou outra mudança. Contra o Corinthians, Dedé e Edilson descansaram e Robinho e Arrascaeta entraram apenas no segundo tempo, já com o time em desvantagem no placar.

Diante do São Paulo neste domingo, indicou que chegou o momento de preservar Thiago Neves. O atacante Barcos também pode ser poupado. Se o argentino não jogar, o jovem Raniel ganhará uma chance.

O único desfalque da equipe mineira é o volante Lucas Silva, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Ariel Cabral é o substituto mais provável para formar dupla de volantes com Henrique. Sem Thiago Neves, Rafinha deve ser mantido entre os titulares. E Dedé e Edilson retornam ao time.

CRUZEIRO

Fábio; Edilson, Dedé, Léo e Egídio; Henrique, Ariel Cabral, Robinho, Rafinha e Arrascaeta; Barcos (Raniel). T.: Mano Menezes

SÃO PAULO

Sidão; Bruno Peres (Luan), Anderson Martins, Bruno Alves e Reinaldo; Araruna, Liziero e Nenê; Rojas, Diego Souza e Everton. T.: Diego Aguirre.

Estádio: Mineirão

Horário: 16h deste domingo

Juiz: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)