Mano espera sacrifício e cogita usar Arrascaeta em final da Copa do Brasil

Folhapress

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Mano Menezes confia na possibilidade de utilizar Giorgian De Arrascaeta na final da Copa do Brasil, na próxima quarta-feira (17), diante do Corinthians, em São Paulo.

O dilema sobre a presença do uruguaio, convocado por Óscar Tabárez para defender a seleção de seu país, é nutrido há pelo menos uma semana. O jogador está na lista do comandante para as partidas amistosas que ocorrem na Ásia. Ele ficou no banco de reservas contra a Coreia do Sul na última sexta-feira (12) e deve entrar em campo no confronto diante do Japão, nesta terça-feira (16), às 7h35 (de Brasília).

Há a expectativa para que o jogador esteja em condição de atuar no confronto decisivo do torneio, mesmo que no sacrifício. O técnico Mano Menezes não descarta a possibilidade de levá-lo para o banco de reservas na Arena Corinthians.

"Ele vai ficar no banco, certamente. Se ele tiver inteiro, cansado, com uma perna só, ele vai ficar no banco. É o momento de sacrifício de todo mundo e de reforçar a confiança que temos nele. Os grandes jogadores, esses momentos, são feitos para ele. Eles são os protagonistas. Se puder vir antes, melhor, mas a gente está preparado para deixá-lo no banco para uma necessidade ou até para brindar tudo aquilo que ele ajudou a construir nessa Copa do Brasil", declarou.

Mano, contudo, admitiu que vai conversar com o jogador e respeitar a opinião de Arrascaeta sobre as condições físicas para atuar na decisão. "Eu sempre respeito a situação que o jogador relata. Não tem como colocar um jogador se ele está dizendo que não tem condição. Você vai cobrar o que depois? Ele vai olhar para você e falar que avisou. E seria um desrespeito com os que estão aqui. Vamos tentar ser coerentes nesse mundo difícil de ser coerente que é o futebol", filosofou.

Na partida de ida, o Cruzeiro venceu o Corinthians por 1 a 0, no Mineirão, com gol de Thiago Neves. Na volta, às 21h45 desta quarta, no Itaquerão, o time mineiro pode até empatar para conquistar o sexto título do torneio. Se o Corinthians ganhar por um gol de diferença, o campeão será decidido nos pênaltis.