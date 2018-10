Mano fala de seleção e diz que se sente preparado para assumir time europeu

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mano Menezes acredita que está chegando a hora de dar outro passo na carreira. Em entrevista ao quadro de Walter Casagrande no Esporte Espetacular, o técnico do Cruzeiro disse que se vê pronto para atuar em algum clube do futebol europeu.

"Me sinto preparado para treinar um clube europeu. E a seleção me fez ver a dimensão. É uma oportunidade única e se errar não volta mais", disse o comandante, que teve passagem pelo futebol chinês em 2016.

Mano também falou sobre a possibilidade de voltar à Seleção Brasileira, e disse que não tem vontade de voltar sem antes adquirir mais bagagem e renome.

"Não penso muito nisso. Se um dia voltar, será depois de ter feito uma sequência de resultados significativos", avaliou Mano. "A seleção exige isso, para ter um lastr,o para que dentro da oscilação [o treinador] não seja questionado. Técnico da seleção não pode ser questionado a todo momento."

Mano atuou à frente do Brasil entre 2010 e 2012. Entrou no lugar de Dunga, demitido após a eliminação nas quartas de final da Copa do Mundo da África do Sul. Com nomes como Neymar, Pato e Ganso, comandou o time em amistosos, na Copa América e colecionou uma vitória no Superclássico das Américas.

Mesmo com bons resultados, Mano foi demitido em novembro de 2012 pelos então dirigentes da CBF José Maria Marin e Marco Polo Del Nero. A decisão foi vista como polêmica e de cunho político por parte da imprensa. Felipão assumiu o cargo.