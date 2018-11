Mano Menezes elogia Cruzeiro, mas critica relaxamento no jogo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mano Menezes saiu parcialmente satisfeito do Independência após a vitória do Cruzeiro por 2 a 1 contra o América-MG. O treinador celeste valorizou o triunfo no clássico mineiro, mas não deixou de alertar para o relaxamento natural do clube em alguns momentos do jogo. No segundo tempo da partida, a Raposa sofreu o gol e viu o Coelho criar novas chances de empatar a partida.

"Um jogo dentro de características esperadas. A gente sofrendo um pouco na segunda parte, que ainda estamos comemorando, não sei se vocês sabem", iniciou.

"Disse isso para os jogadores, nossas férias vão começar no dia 3 de dezembro e vão ser férias felizes, porque tivemos uma temporada muito vitoriosa. Mas até lá temos jogos e não podemos correr o risco de passar uma vergonha de vez em quando porque o adversário sempre está ali para fazer bem a parte dele. Sempre que a gente que botou a bola no chão e fez o certo, jogamos bem. Mas não fizemos muitas vezes durante o jogo. Acho que cometemos erros de escolhas que colocaram o América-MG no jogo, principalmente no segundo tempo", completou.

No final da partida, Mano foi visto conversando muito com os jogadores. Um lance já nos acréscimos irritou muito o treinador, que viu sua equipe desperdiçar uma falta e dar uma nova chance para o América atacar. Antes disso, o Cruzeiro cometeu erros bobos, um deles gerou o pênalti e o gol de honra do adversário.

"A gente conhece o futebol, um jogo como esse, na situação que o time já estava com desgaste físico, se você deixa o adversário entrar no jogo, ele pode até virar o resultado. No último lance nós tínhamos uma falta a favor. Só tem um lugar para colocar a bola, que é lá na bandeirinha de escanteio. Mas nós atravessamos a bola e quase levamos o gol. Esse tipo de lance nós já temos maturidade para não deixar acontecer. Faltavam 30 segundos para terminar o jogo", falou.

Apesar do alerta, o treinador gostou de mais uma vitória do Cruzeiro, que coloca o time com 46 pontos na tabela, mesma pontuação que o sexto colocado.

"Não acho foram dois tempos distintos, porque o início do segundo tempo o Cruzeiro ainda voltou bem e teve oportunidades para jogar melhor. Está dentro do compreensível. Não vou ser aquele cara que via achar que vamos ganhar bem em todos os lugares. Respeito a condição do América-MG, que está jogando as últimas cartadas importantes. Sabíamos que o jogo teria uma característica mais para o final do jogo do que para o 2 a 0. Tivemos as dificuldades esperadas dentro do jogo algumas por culpa nossa, outras por mérito do América-MG", finalizou.