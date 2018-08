Mansão de Avicii é vendida em segredo por US$ 17,5 milhões, quatro meses após morte do DJ

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A luxuosa mansão do DJ Avicii, que morreu há quatro meses, foi vendida em segredo por US$ 17,5 milhões (o equivalente a R$ 72.357.250,00).

A compra foi feita através de um acordo fora do mercado, segundo divulgou o jornal americano Los Angeles Times.

Construída em 2008, a mansão de Avicci fica na vizinhança de Birds Streets, em Hollywood, e tem mais de 650 metros quadrados. Em seu interior, contam seis quartos, sete banheiros, piscina de borda infinita, spa e vista para a cidade de Los Angeles.

Ela foi comprada pelo DJ por US$ 15,5 milhões (R$ 64.087.850,00) em 2013, mesmo ano em que ele lançou as músicas "Wake Me Up" e "Hey Brother."

O DJ e produtor sueco Tim Bergling, mais conhecido como Avicii, foi encontrado morto no dia 20 de abril deste ano em Mascate, Omã. Avicii tinha 28 anos e protagonizava na cena eletrônica junto a cantores como Calvin Harris e David Guetta.

No início, acreditava-se que a causa de sua morte era uma pancreatite aguda, por conta do consumo de álcool em excesso. Depois, foi confirmado que o DJ havia cometido suicídio.