Manual ensina a construir aquecedor solar de baixo custo

Garrafas PET, embalagens longa-vida e canos de PVC. Estes são os componentes básicos para a construção do aquecedor solar desenvolvido pelo catarinense José Alcino Alano. Ele pode ser a salvação para as baixas temperaturas e o alto gasto energético consumido nas residências durante o inverno.

O passo do sistema criado por Alano já foi compartilhado em muitos projetos, inclusive os que visam a capacitação de pessoas para produzir e instalar o aquecedor solar. A única ressalva é que ele não seja fabricado em escala industrial por empresas, afinal, desta forma perderia a chance de ser um complementador de renda para quem realmente precisa. Acessando o link http://www.celesc.com.br/portal/images/arquivos/manuais/manual-aquecedor-solar.pdf qualquer pessoa pode entender a proposta do aquecedor solar feito com garrafas PET, produzindo o seu próprio aquecedor com baixo custo

Liminar barra corte de araucárias em Curitiba

A Procuradoria-Geral de Curitiba, no Paraná, conseguiu efeito suspensivo de uma liminar que permitia o corte de cinco araucárias na divisa entre dois terrenos no centro da cidade.

A empresa que solicitou o corte entrou com o pedido com base apenas em um parecer da Comissão Deliberativa das Araucárias, o que não corresponde a uma autorização de supressão das árvores.

Regras mais rígidas

Em meados de julho do ano passado, o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, instituiu a comissão, estabelecendo regras mais rígidas para a análise e autorização de corte de araucárias. Para obter a Autorização de Remoção de Vegetal Particular (ARP), o empreendimento que havia solicitado os cortes no centro precisaria ter o alvará de construção e um projeto que comprovasse a real inviabilidade de manter as árvores no terreno.

Garrafa retrátil quer reduzir o uso de plástico

O descarte incorreto e uso indiscriminado do plástico é um problema para o planeta. Pensando nisso, a Niki Singlaub acaba de criar a Hydaway, uma garrafa de silicone portátil que pode ser levada para qualquer lugar. Desenvolvida para caber no bolso de trás de qualquer calça, a garrafa tem dois tamanhos diferentes, 500ml e 850ml, e é bastante leve. Seu design colapsável de retração e expansão permite que o recipiente vá de um pequeno volume de 4cm de altura a uma garrafa de 15cm em segundos.