Manuela D'Ávila defende rigor no combate à corrupção e punição a culpados

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Provável vice na chapa petista à Presidência, a deputada Manuela D'Ávila (PC do B) defendeu rigor no combate à corrupção ao falar sobre a necessidade de o Brasil retomar a capacidade de investimento, durante participação em evento em São Paulo nesta segunda-feira (20).

Para ela, é preciso fazer uma "reforma do Estado brasileiro" para acabar com "um conjunto de amarras" que prejudica o investimento na indústria e em políticas sociais.

"Nós criamos estruturas, desde a Constituição de 1988, com as melhores intenções e objetivos, de combate à corrupção, controle da corrupção. Fizemos legislações para impedir que determinadas práticas acontecessem. E a vida real nos mostrou que nós não tivemos êxito no combate oficial à corrupção", disse.

"Nós precisamos ter um ambiente de controle absoluto, que impeça a corrupção de acontecer na sua origem. Evidente que é importante punir depois que acontece, mas o ideal é que a gente tivesse cada vez menos atos."

Manuela representou o ex-presidente Lula -que, preso em Curitiba, está com a candidatura ao Planalto sob análise na Justiça- no fórum da Abdib (Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústria de Base), na capital paulista.

Outros presidenciáveis participaram do encontro ao longo do dia, separadamente: Marina Silva (Rede), Guilherme Boulos (PSOL), Geraldo Alckmin (PSDB), Henrique Meirelles (MDB) e Ciro Gomes (PDT).

A Abdib entregou aos candidatos um documento com propostas para desenvolver a infraestrutura no país.

A deputada do PC do B disse que a manifestação de um comitê da ONU (Organização das Nações Unidas) favorável à candidatura do petista "mostra que juridicamente ele deve ter o direito de concorrer às eleições".

Segundo ela, a liderança de Lula na pesquisa de intenções de voto divulgada nesta segunda pela CNT/MDA reforça essa percepção. Manuela reafirmou crer em uma perseguição ao petista e repetiu que o candidato a presidente da coligação PT-PC do B é ele.

"Tem muita expectativa de que, depois da recente decisão da ONU, em breve todos tenhamos a presença de Lula em encontros como este", afirmou ela à plateia, formada por empresários e investidores, em um hotel na região da avenida Paulista.