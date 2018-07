Manutenção da rede elétrica retira cabos soltos das ruas do centro de SP

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Equipes de manutenção retiraram cabos caídos de ruas do centro de São Paulo na manhã deste sábado (14).

A ação aconteceu na alameda Nothmann e, de acordo com a Eletropaulo, teve como objetivo a modernização da rede elétrica do local.

O problema de fios caídos se arrasta há meses na região. Em março, emaranhados de cabos soltos obrigavam pedestres a desviar dos obstáculos e recorrer à ciclovia e às faixas de carros.

Segundo a assessoria da Eletropaulo, a ação não tem relação com o projeto de reorganização dos fios da capital, anunciado pela prefeitura no ano passado em parceria com a concessionária de energia.

O projeto prevê o enterramento de 65 quilômetros de cabos na cidade.