Mara Maravilha vira jurada de show de calouros no SBT com ex-colegas de Fofocalizando

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A apresentadora Mara Maravilha volta à tela do SBT nesta segunda-feira (8) como jurada do show de calouros Dez ou Mil, parte do Programa do Ratinho.

Mara foi afastada em agosto do programa de fofocas vespertino da emissora, o Fofocalizando, depois de protagonizar brigas com os colegas de atração, em especial o jornalista Leo Dias.

Na época, a emissora alegou que a decisão foi tomada em comum acordo entre Mara e a direção artística do SBT. Mara não quis se pronunciar.

No show de calouros, Mara reencontrará dois ex-colegas de fofoca: Décio Piccinini e Leão Lobo. Completam o time de jurados Lola Melnick, Pedro Manso e Arnaldo Saccomani.

A apresentadora já havia participado recentemente de outra atração da emissora, o Jogo dos Pontinhos, do Programa Silvio Santos. Desta vez, porém, em esquema de rodízio, na vaga de Patrícia Abravanel.

O Programa do Ratinho vai ao ar a partir das 22h15.