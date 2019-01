Marca curitibana oferece a maior variedade de canudos reutilizáveis do país

Redação Bem Paraná, com assessoria

Sustentabilidade e inovação definem a Econudinho, marca brasileira, fundada em Curitiba (PR), que acaba de chegar ao mercado com a maior variedade de canudos reutilizáveis do país para substituir os famigerados canudos de plástico, vilões do meio ambiente. De acordo com uma pesquisa da revista Science, uma das publicações cientificas mais importantes do planeta, a humanidade gera aproximadamente 275 milhões de toneladas de resíduos plásticos por ano, e entre 4,8 milhões e 12,7 milhões vão parar nos oceanos.

“Acabar com o uso de canudos plásticos se tornou uma tendência praticamente inevitável para o ano de 2019. Foi pensando na sustentabilidade e criação de novos hábitos saudáveis que a empresa decidiu lançar uma linha de canudos reutilizáveis, para refrear o descarte indevido de plástico, e incentivar a reflexão sobre o consumo desses materiais”, comenta o consultor da marca, Thiago Pissaia.

Focada 100% em sustentabilidade, a Econudinho desenvolveu três tipos de canudos reutilizável: curvado de inox (R$ 12,90), com 21cm de comprimento e 6mm de circunferência, disponível nas cores azul, dourada, champanhe e preta; de vidro (R$ 15,90), com 20cm de comprimento e 8mm de diâmetro, disponível nas cores rosa e transparente; e o canudo retrátil de inox com silicone (R$ 49,90), com 23cm por 8mm de diâmetro, disponível nas cores rosa, verde e preto. A marca desenvolveu, também, um Eco Copo retrátil (R$ 49,90), feito de silicone, nas cores laranja, azul e verde. Além de serem vendidos individualmente, os produtos da Econudinho podem ser encontrados em kits especiais, com preços que variam entre R$ 27,90 e R$ 150,00.

“Queremos que os nossos produtos se transformem em símbolos de um mundo muito mais sustentável. Sabemos que é um pequeno passo, mas estamos fazendo a nossa parte para construirmos um mundo melhor. Com uma variedade interessante de canudos, queremos atender a expectativa do mercado com produtos de altíssima qualidade e com preços acessíveis”, completa Pissaia.

Os produtos da Econudinho estão disponíveis, com entrega em todo país, no site da marca (www.econudinho.com.br). Além disso, quem mora em Curitiba pode retirar os itens direto no escritório da marca (Rua Itupava, 1402), de segunda a sexta, das 10h às 17h. Mais informações no perfil oficial da marca no Instagram (@econudinho).