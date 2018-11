Marca paranaense aposta em lojas diferenciadas e cresce na crise

Da esquerda para a direita Luiz Sotti, Reginaldo da Silva, Edvone Sotti, Laísa Sotti, Adriel Martins e Leonardo Sotti

Após 16 anos atuando no atacado fornecendo roupas masculinas para lojistas da região Sul, a Di Sotti resolve investir no varejo com a implantação de lojas próprias para se posicionar no atendimento direto aos clientes. Tudo começou com o casal empreendedor Reginaldo da Silva e Edvone Sotti. A marca conta hoje com cinco lojas e planeja a sua expansão.

Conversamos com Reginaldo da Silva, fundador da Di Sotti:

Como foi o início de tudo?

Durante muitos anos, atuamos somente no atacado e nosso mix era apenas ternos e camisas masculinas. Conseguimos uma base de clientes muito boa, principalmente, na nossa região de Curitiba. Com o passar dos anos, fomos aprimorando cada vez mais nossas peças e, acompanhando uma tendência de mercado, decidimos que era a hora de estar presente também no varejo. Foi assim que decidimos, em 2017, abrir nossa primeira loja em Brusque.

Como surgiu a ideia de atuar também no mercado varejista?

Na verdade, isso não surgiu do dia pra noite. Ter nossas lojas próprias já estava nos nossos planos há alguns anos. Percebendo o movimento que acontecia há anos nos EUA, notamos que o mercado seria dominado pelas lojas de marca própria e no segmento de multimarcas ficariam apenas os grandes players do mercado. Foi nesse momento que começamos a intensificar nosso projeto de varejo.

Quais produtos fazem parte do mix atual?

Hoje conseguimos vestir o homem por completo. Nosso mix atual contempla desde o social até o casual. Costumes, camisas, gravatas, calças, sapatos, meias, polos, bermudas e camisetas são as peças que atualmente compõem nossas lojas.

Quais critérios para localização das lojas?

Devido à região ser extremamente forte em nosso segmento, Brusque foi a nossa primeira loja. Logo, na sequência abrimos mais três operações em Curitiba, por ser onde moramos. Mais recentemente abrimos nossa loja mais nova, em São José do Rio Preto, no interior paulista.

Previsão de crescimento do setor?

Acreditamos que estamos vivendo um momento de grandes oportunidades no Brasil. Com os homens cada vez mais vaidosos com o visual, nosso setor deve crescer por volta de 7,1% até 2019. Pretendemos abrir novas lojas no próximo ano, se Deus quiser. Estamos muito otimistas com o país! SP-PR-SC é a nossa prioridade de atuação, antes de pensar em uma expansão a nível nacional.

O que vocês mais priorizam em suas lojas?

Não adianta ter um produto de excelente qualidade em um ambiente desagradável e com péssimo atendimento. Então a nossa ideia é unir esses três valores. Procuramos ter em nossas lojas ambientes que causem no nosso cliente a vontade de voltar. Além disso e, também, de extrema importância, estamos constantemente nas lojas acompanhando e validando se o nosso atendimento está superando as expectativas de cada cliente. Acreditamos que para continuar crescendo, precisamos encantar nossos clientes, e isso é a junção de um ambiente agradável, um produto de excelente qualidade, um atendimento diferenciado e personalizado. www.disotti.com.br

