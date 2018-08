Marca usa Cristiano Ronaldo para provocar concorrente e Neymar

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Unilever usou Cristiano Ronaldo para fazer alusão ao vídeo da Gillete em que Neymar se defendia das críticas após a Copa do Mundo e se explicava ao torcedor brasileiro.

Em um vídeo postado no Facebook da marca de xampu Clear Men na última sexta-feira (3), o craque português aparece em foto acompanhado pelos dizeres: “Sabe por que eu nunca caio? Porque uso Clear Queda Control.” Após certa repercussão, o vídeo foi tirado do perfil oficial.

Cristiano Ronaldo é o garoto-propaganda do produto Unilever, concorrente da Gillette, cuja dona é a gigante P&G.

Segundo a Clear, “o objetivo do post foi anunciar a variante Queda Control, lançada esse ano junto com o novo portfólio da marca”. A marca não diz por qual razão tirou a peça do ar.

Neymar foi muito criticado durante a Copa pelo exagero em suas reações ao sofrer faltas.

Ao tentar se explicar durante o vídeo lançado no intervalo do “Fantástico”, o camisa 10 da seleção brasileira seguiu sendo bastante criticado pelos torcedores e até pela imprensa internacional.

Muitas piadas na intenet surgiram e até o serviço de emergências em Portugal usou o atacante para ressaltar os prejuízos de chamadas desnecessárias.

Durante a Copa, um vídeo da rede de fast-food KFC também foi associado ao drama feito por Neymar em campo.

Na web, a campanha em que mostrava um jogador rolando de dor no gramado fez sucesso, viralizou e os internautas não perdoaram o atacante brasileiro.

Porém a marca disse que a criação da agência Ogilvy não fazia referência a um jogador específico e foi lançada antes da primeira partida do Brasil Copa do Mundo.