Marcelo Adnet se emociona com apresentação do pai na TV

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Marcelo Adnet foi surpreendido no "Tamanho Família" deste domingo (22) com uma apresentação do pai. Chico Adnet cantou uma música que ele mesmo compôs ao filho ao longo dos últimos sete anos e que ficou pronta somente agora.

"Chegou a hora de você conhecer essa música", anunciou a irmã do humorista.

Em seguida, Chico surgiu tocando piano no palco do programa de Márcio Garcia. Entre os versos, ele cantou: "Menino, companheiro, hoje é um homem. Que orgulho eu tenho de você".

Marcelo Adnet chorou bastante com a homenagem e, ao fim, abraçou o pai. "Obrigado, cara. Valeu! Que surpresa boa. Chama o médico, chama a ambulância... Estou indo embora", disse.

"Em um momento como esse a gente lembra muita coisa do passado. Em tempos tão tecnológicos, não nos vemos mais. Estamos tão ocupados com nossas vidas e às vezes vemos nossa família menos do que a gente gostaria", afirmou o humorista.