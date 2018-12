Marcelo Amaro é última atração do projeto Samba de Bamba

Da redação

O sambista gaúcho Marcelo Amaro é a última atração do ano do projeto Samba de Bamba. Ele faz única apresentação hoje às 20 horas, na Caixa Cultural (R. Conselheiro Laurindo, 280 – Centro). O artista, que se apresenta pela primeira vez em Curitiba, vai lançar na capital paranaense seu disco de estreia Viva a Percussão! com músicas autorais. No show ele também vai mostrar seu lado de intérprete cantando sambas consagrados dos grandes bambas ao lado de um quarteto de instrumentistas do Rio de Janeiro e Porto Alegre.

Amaro é um músico profundamente comprometido com suas raízes ancestrais e transborda esse compromisso através da sua obra. No seu primeiro CD, Viva a Percussão!, Amaro revela seu amor e respeito, ao Samba e suas origens – Ijexá, Samba de Roda e Jongo. Além disso, o trabalho de estreia possui uma canção que exalta as religiões de matrizes africanas e outras dois sambas que recordam as grandes damas da história da Música brasileira: Clementina de Jesus e Tia Ciata.

Marcelo Amaro nasceu em Porto Alegre, RS. Músico profissional desde 1993 atua como percussionista, cantor, compositor, educador musical. Amaro canta e toca em latas e panelas, desde os tempos de menino. Aprendeu de forma autodidata e espontânea a tocar o seu primeiro instrumento: o tantan, e em seguida desenvolveu habilidades em dezenas de instrumentos percussivos.

Começou profissionalmente em grupos de samba e ministrando oficinas de percussão brasileira com sucatas em centros comunitários. Em 2001 muda-se para Genebra, na Suíça, onde se apresenta em grandes festivais de Jazz. Depois segue por alguns países europeus, onde tocou em pubs e festivais. Ministrou o Workshop de percussão brasileira Les Chemis de La Percussion Brèsillienne. Em 2004 mudou-se para a cidade do Rio de Janeiro, onde segue sua carreira artística e seu aprendizado musical.

Marcelo Amaro

Quando: hoje, às 20h

Onde: Teatro Caixa Cultural (Rua Conselheiro Laurindo, 280 - Centro - Curitiba)

Quanto: R$30 e R$15 (meia – conforme legislação e correntistas que pagarem com cartão de débito CAIXA). A compra pode ser feita com o cartão vale-cultura.

Horário da Bilheteria: (41) 2118-5111 (De terça a sábado das 12h às 20h. Domingo das 16h às 19h)

