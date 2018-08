Marcelo Augusto comemora aniversário ao lado do namorado

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor, ator e apresentador Marcelo Augusto comemorou os 47 anos em um almoço, no último domingo (29), ao lado do namorado Fagner Bancke e dos pais, segundo o jornal carioca Extra. As fotos foram publicadas nas redes sociais do galã dos anos de 1990 e 2000.

Marcelo mantém um relacionamento com Bancke, 20 anos mais jovem, desde 2013. Segundo o jornal, ele costuma postar fotos de viagens, festas e eventos ao lado do namorado nas redes sociais.

Marcelo iniciou a carreira na década de 90 como modelo e foi contratado pelo SBT em 1990, onde participou do programa Corrida Maluca. Apadrinhado por Gugu Liberto, ele se lançou como cantor e fez sucesso com a música "Completamente Enamorados", uma versão da música "Completamente Enamorados" de Eros Ramazzotti.

De 2003 a 2012, o ator atuou ao lado de Renato Aragão nos programas Turma do Didi e Aventuras do Didi, na TV Globo.

Antes de trabalhar na Globo, Marcelo foi apresentador dos programas Perdidos na Tarde e Mexe Brasil, na extinta Rede Manchete. Após a compra da emissora pela Rede TV!, o artista apresentou A Casa é Sua e Perdidos na Tarde. Depois, assumiu a apresentação do programa Ligação (TV Gazeta).

LULU SANTOS

O cantor Lulu Santos, 65, é outro artistas que assumiu o namoro com um rapaz 26 anos mais jovem. No dia 23 de julho, ele usou as redes sociais para postar uma mensagem uma foto em um helicóptero ao lado do namorado Clebson Teixeira.

Ao lado da foto com o namorado, o cantor escreveu "Leve-me até a lua". Os fãs responderam com comentários de parabéns lembrando de músicas do cantor, como "Toda forma de Amor". Lulu agradeceu o carinho e boas vibrações dos fãs.

"Esse é para agradecer pelo carinho, pelos últimos dois posts, tanto do show no Engenhão quanto do voo de helicóptero. É claro que a gente está vivendo um momento muito especial e queria dividir isso com vocês. E o carinho enternece e a gente deseja o mesmo em dobro", disse Lulu em um vídeo publicado após a repercussão.

Lulu, atualmente um dos jurados do programa The Voice Brasil (Globo), foi casado por 28 anos com a jornalista e escritora Scarlet Moon, morta em junho de 2013, em decorrência de um câncer. Eles estavam separados desde 2006.