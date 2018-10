Marcelo é desconvocado para amistosos por lesão na panturrilha

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O lateral esquerdo Marcelo, do Real Madrid (ESP), foi desconvocado pela seleção brasileira nesta quarta-feira (3) para os amistosos contra a Arábia Saudita e a Argentina em 12 e 16 de outubro, respectivamente.

O jogador foi diagnosticado com uma lesão na panturrilha direita na última sexta-feira (28). Após contato com o departamento médico do Real, Rodrigo Lasmar, médico da seleção brasileira, recomendou à comissão técnica a desconvocação de Marcelo.

Segundo o coordenador de seleções, Edu Gaspar, o técnico Tite ainda define um nome para ser convocado para a vaga. O dirigente não informou, no entanto, um prazo para que isso ocorra.