Marcelo Melo e Kubot conquistam o ATP 500 de Beijing, na China, nas duplas

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O tenista brasileiro Marcelo Melo e o tenista polonês Lukasz Kubot conquistaram na madrugada deste domingo (7) o título do ATP 500 de Beijing, na China, na categoria de duplas. Os tenistas bateram o austríaco Oliver Marach e o croata Mate Pavic, por 2 sets a 0, parciais de 6/1 e 6/4.

Com essa conquista, a dupla ganhou o seu terceiro título em 2018, já Marcelo anota a sua 31ª vitória em sua carreira.

Com os 500 pontos que a dupla conquistou em Beijing, devem subir da oitava posição da categorial mundial para a sexta colocação, com o total de 4.070. Marach e Pavic lideram com 6.590 pontos.

A dupla vai continuar na China para disputar o segundo torneio no país, o Marters 1000 de Shangai.