Marcelo Oliveira é demitido do Fluminense antes de rodada decisiva contra queda

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Marcelo Oliveira não é mais o técnico do Fluminense. O treinador não resistiu à pressão dos últimos resultados e foi comunicado da decisão nesta quinta-feira pela diretoria no centro de treinamento do clube.

A mudança ocorre dias antes da decisiva rodada final do Campeonato Brasileiro, na qual o Tricolor recebe o América-MG, no domingo, no Maracanã, para evitar novo rebaixamento -um empate o mantém na elite. O time será dirigido pelo auxiliar técnico Fábio Moreno.

O Fluminense está há oito jogos sem fazer gols e viu a situação do time se complicar na reta final do Brasileiro. O time vivia situação confortável, mas se aproximou perigosamente da zona de rebaixamento até chegar à situação atual. Um empate ante os mineiros será suficiente para livrar o time da Série B.

Se perder, o Fluminense ainda tem chance de se manter na primeira divisão. Para isso, terá de torcer para a Chapecoense não vencer o São Paulo ou para o Vasco perder para o Ceará.

Além disso, o Tricolor foi eliminado pelo Atlético-PR na semifinal da Copa Sul-Americana na última quarta-feira, no Maracanã. Após derrota por 2 a 0 na Arena da Baixada, em Curitiba, o Flu voltou a ser derrotado por 2 a 0 no Rio de Janeiro. Um placar de 4 a 0 no agregado.

Fora das quatro linhas a situação também é delicada, já que o Fluminense deve quatro meses de direito de imagem.