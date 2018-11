Marcelo Oliveira vê Fluminense vivo e diz que Atlético-PR "poderia ter feito mais gols"

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após a derrota do Fluminense por 2 a 0 para o Atlético-PR, o técnico Marcelo Oliveira falou sobre o tropeço no jogo de ida da semifinal da Sul-Americana.

Para o comandante tricolor, a vaga está ainda totalmente aberta e ressaltou que o prejuízo poderia ter sido bem maior em Curitiba.

"Eles poderiam ter feito mais gols e encaminhado a vaga, e essa é uma das nossas esperanças. Entendemos que temos a chance de virar", disse o comandante.

Marcelo ressaltou ainda que o grupo dará a resposta em casa, ainda que tenha destacado a superioridade adversária. Ele destacou que o gramado sintético dá uma vantagem aos paranaenses, mas evitou desculpas.

"Esse grupo do Fluminense, mesmo com todas as dificuldades que temos , dá muita resposta ao trabalho. Com determinação e entrega de todos e jogando no Maracanã, podemos modificar essa situação", disse ele.

Após o duelo continental, o Flu encara no domingo o Sport, às 19h, no Maracanã.