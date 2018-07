Márcio Azevedo, lateral-esquerdo, pode retornar ao Atlético

Redação Bem Paraná

O lateral-esquerdo Márcio Azevedo, de 32 anos, pode voltar ao Atlético. Ao menos, ele é o mais cotado para a posição no clube, após a saída de Carleto para o Al Ittihad, da Arábia Saudita, concretizada na noite de terça-feira (17). O jogador está livre no mercado.

Márcio Azevedo disputou a última temporada europeia pelo PAOK, da Grécia. Contudo, os direitos econômicos pertenciam ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. E o contrato expirou em junho.

O lateral esteve no Atlético de 2008 a 2010, oriundo do Fortaleza. No Brasileirão, disputou 60 jogos e marcou 1 gol. Ainda defendeu o time em duas Copas Sul-Americanas, em dias Copas do Brasil (fez um gol) e em três Estaduais – foi campeão em 2009. Depois, Márcio Azevedo atuou por Botafogo, Metalist (Ucrânia) e Shakhtar (Ucrânia), antes de ser emprestado ao PAOK.