Márcio França confirma coronel da PM como vice em SP

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador de São Paulo, Márcio França (PSB), decidiu quem serão os candidatos que vão compor sua chapa na campanha à reeleição. Escolheu a coronel da PM Eliane Nikoluk, filiada ao PR, como vice e, para as duas vagas ao Senado, entrará na disputa com Mario Covas Neto (Podemos), vereador de São Paulo, e atleta olímpica Maurren Maggi.

Os nomes foram anunciados na convenção estadual da legenda, neste sábado (4).

Eram altas as apostas em Nikoluk como vice de França. A campanha do governador defendia compor com uma mulher e com um candidato ligado às polícias.

Nikoluk comandou o policiamento da região do Vale do Paraíba. Ela será a segunda candidata majoritária em São Paulo vinda da PM: a candidata a vice de Skaf é a tenente-coronel da PM Carla Basson.

Mario Covas Neto é filho do ex-governador Mario Covas (1995-2001) e foi uma das principais lideranças do PSDB até deixar o partido, em março, por discordar da interferência de João Doria (PSDB), ex-prefeito de São Paulo e candidato ao governo, no Legislativo municipal. Cova Neto também se opunha à permanência de Aécio Neves à frente da legenda.

Maggi foi medalhista de ouro em salto em distância na Olimpíada de Pequim, em 2008, e filiou-se ao PSB em abril deste ano.