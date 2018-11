Márcio França diz que prometeu a vice que não se aliaria ao PT

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRES) - Líderes do PSB se reunirão na terça-feira (9), em Brasília, para discutir a posição do partido em relação ao segundo turno presidencial. O partido, sobretudo as lideranças do Nordeste, tende a defender o apoio a Fernando Haddad (PT).

Mas Márcio França (PSB), governador de São Paulo que enfrentará João Doria (PSDB), advoga que a legenda continue neutra, como fez no primeiro turno.

França afirmou nesta segunda-feira (8) que a disputa mais importante para o PSB, agora, deve ser o governo de São Paulo. Também disse que prometeu à candidata a vice, a coronel da PM Eliane Nikoluk (PR), que não apoiaria o PT quando a convidou para compor sua coligação.

França reforçou o discurso de que a eleição em São Paulo deverá tentar conciliar o país.