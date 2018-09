Márcio Garcia deverá pagar R$ 80 mil em indenização a empresário

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator e apresentador Márcio Garcia, 48, foi condenado a pagar uma indenização de R$ 80 mil ao empresário Júlio Pignatari. O motivo, segundo declarado pelo juiz Alessandro Oliveira Felix, da 51ª Vara Cível do Rio de Janeiro, foram danos morais.

O processo informou que, por conta da longa relação de amizade, Pignatari aceitou fiar um imóvel para ser sede da academia de ginástica da qual Garcia era sócio.

Com a falta de sucesso do empreendimento e o acumulo de dívidas por conta do aluguel, Pignatari passou por duas ações de execução e chegou a arcar com o prejuízo de R$ 1,5 milhão. Garcia alegou que deixou de ser sócio da empresa em 2000 e que, portanto, não reconhece a dívida.

O juiz Alessandro Oliveira Felix afirmou que o ator deveria ter avisado ao empresário a decisão de saída, informando a condição financeira da empresa ao deixar de ser sócio dela.