Márcio Kieling e Carol Nakamura apresentam peça sobre amor nos tempos de internet

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em turnê pelo país, a dupla Márcio Kieling, 40, e Carol Nakamura, 35, apresenta nesta sexta (21) e no final de semana o espetáculo "Até que a Internet nos Separe", no Teatro J. Safra, em São Paulo.

O texto foi escrito por Márcio Kieling, que procurava um tema com o qual o público se identificasse. A peça conta a história do casal Márcio Roberto e Pâmela Amanda, que está junto há sete anos. Pâmela é influenciadora digital, viciada em internet e redes sociais, já Márcio Roberto ainda tem um telefone analógico. Tudo muda quando ele decide fazer um perfil nas redes.

"Pâmela começa a se incomodar de ver o marido sempre na internet e ao telefone e se dá conta de que o que ela fazia, que era deixar ele de lado para investir tempo na web, mina o relacionamento", afirma Kieling.

O objetivo do autor e ator do espetáculo é motivar o público a pensar sobre o mau uso da internet atualmente. "Acho importante que cada um coloque a mão na consciência e veja até que ponto é influenciado pelas redes...nem sempre aquilo que parece ser verdade, é", explica Kieling. "É uma comédia, mas traz essa reflexão", diz ele.

Atores já contracenaram em novela Dividindo os palcos pela primeira vez, Márcio e Carol já contracenaram juntos em na última novela das 18h "Sol Nascente", da TV Globo. Carol é dançarina de ballet clássico e trabalhou até 2016 como assistente de palco do Domingo do Faustão, antes de ingressar nas artes cênicas.

A atriz atuou nas peças "Maria, mãe de Jesus" e "Paixão de Cristo". O ator gaúcho Márcio Kieling participou de produções como "Malhação" e "Pecado Capital", além de atuar no filme "Os dois filhos de Francisco", onde interpretou o cantor Zezé Di Camargo. No segundo semestre de 2018, o ator estreia na série "Chuteira Preta", do canal pago Prime Box.

ATÉ QUE A INTERNET NOS SEPARE

Quando: 21/9 (sexta), às 21h30 | 22/9 (sábado), às 21h e 23/9 (domingo), às 20h

Onde: Teatro J. Safra - Rua Josef Kryss, 318 - Barra Funda | (11) 3611-3042

Quanto: De R$ 30 a R$ 80

Classificação: 14 anos

Autor: Márcio Kieling

Capacidade: 627 lugares

Venda online www.teatrojsafra.com.br