Marcio Lacerda cogita ir à Justiça caso PSB intervenha para retirar sua candidatura

Folhapress

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Em entrevista à imprensa nesta quinta (2), o ex-prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda (PSB), afirmou que fará tudo que estiver ao seu alcance para manter sua candidatura ao governo de Minas até o fim, após a direção do partido ter determinado sua retirada.

Segundo Lacerda e seus aliados, a judicialização da questão já é estudada, com advogados sendo consultados sobre o assunto. Uma intervenção do PSB nacional em Minas significaria a derrubada do diretório estadual, que é a favor de Lacerda.

"Se o presidente do partido emitir essa resolução, precisa ainda ter uma votação da executiva. Mas mesmo que a executiva aprove isso, do ponto de vista jurídico, é preciso que o candidato tenha violado alguma coisa em termo de normas do partido e não é o caso. Então eventualmente, é possível judicializar", disse Lacerda.

Ele diz que não foi comunicado oficialmente da decisão do partido e que não violou regras para justificar a intervenção.

"Como não existe nada disso, cheguei a conclusão óbvia de estarmos aqui enfrentando uma truculência, um ato antidemocrático absolutamente injusto e que me provocou muita revolta e indignação. E me levou a insistir nessa candidatura, reforçou a nossa determinação de disputar o governo."

Lacerda ainda condenou o acordo ente PT e PSB que colocou sua candidatura em risco. "A tentativa de intervenção não terá condições de prosperar em função do aspecto ético, moral, legal e político. É uma demonstração de que a velha política continua prosperando, os acordos de cúpula na calada da noite para manter no poder grupos tradicionais que provocaram a infelicidade que o país vive hoje", disse.

Ele comentou o papel de Lula na articulação, afirmando que ele trabalha para manter o protagonismo do PT na esquerda. "A disputa pela hegemonia no campo da esquerda até agora está sendo ganha pelo PT dada essa rendição do PSB a esse instrumento da velha política."

Lacerda afirmou que tem o apoio da maioria do partido em Minas e espera que a direção estadual seja mantida. No caso de judicialização, porém, o risco é trazer insegurança para os partidos que o apoiam.

O ex-prefeito já tinha o apoio do PDT e do Pros, que estão mantidos, e confirmou que tinha negociação avançada com MDB, PV, PRB e Podemos, além de poder também agregar o adversário Rodrigo Pacheco (DEM) e os partidos aliados dele.

Lacerda disse ter recebido o apoio dos partidos de sua aliança por meio de telefonemas nesta quinta. "Manifestaram solidariedade e intenção de manter essa aliança que vem sendo negociada com muito sucesso", disse.

No caso de a intervenção nacional prosperar, Lacerda disse que participará da eleição de qualquer forma e que será uma dissidência no partido. Ele afirmou não ter pensado ainda sobre eventual desfiliação do PSB.

Uma hipótese descartada por ele e pela militância do partido, porém, é apoiar a reeleição do governador Fernando Pimentel (PT), como quer o PSB nacional.

Lacerda deu a entender ainda que pode vir a apoiar outro candidato que represente a terceira via, ou seja, fora da polarização PT e PSDB, mas evitou falar no nome de Pacheco (DEM) ao ser questionado.

"Teremos protagonismo na eleição. Não conto com isso, mas quem sabe uma eventual outra terceira via. É algo a se decidir e espero que não seja necessário. Não pensei nesse plano, nessa hipótese", disse.