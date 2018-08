Márcio Lacerda contraria direção do PSB e diz que mantém candidatura em Minas

Folhapress

BELO HORIZONTE, MG, SÃO PAULO, SP, E BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Contrariando a decisão da direção nacional do PSB, o candidato do partido em Minas, Márcio Lacerda, afirmou que mantém sua candidatura e pediu à militância que compareça à convenção estadual neste sábado (4).

"A posição será de manter a candidatura. A direção nacional, para impedir a candidatura, precisa de uma resolução da executiva nacional, que são mais de 30 membros, eu inclusive faço parte. E não tem até agora nenhuma manifestação formal da direção nacional", disse.

"Refletindo hoje com meus companheiros decidi manter minha candidatura", afirmou o ex-prefeito de Belo Horizonte, em mensagem gravada nesta quinta-feira (2) e enviada a integrantes de seu partido.

Nesta quarta (1º), o presidente do PSB, Carlos Siqueira, esteve em Belo Horizonte para comunicar a Lacerda a decisão do partido de retirar sua candidatura e determinar apoio à reeleição do governador Fernando Pimentel (PT).

Siqueira também ofereceu ao ex-prefeito a vaga de candidato a vice-governador na chapa do petista.

Irritado, Lacerda não aceitou a proposta e disse que recebeu a decisão do partido com "indignação, perplexidade, revolta e desprezo".

Para anunciar oficialmente a decisão, o socialista mineiro marcou uma entrevista à imprensa às 15h desta quinta.

O movimento do PSB faz parte de um acordo de apoio com o PT nos estados, que também retirou a candidatura de Marília Arraes (PT) em Pernambuco para favorecer a campanha do governador Paulo Câmara (PSB).

Marília disse que vai recorrer da ordem da direção do partido.