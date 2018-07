Marcos e Belutti gravam DVD de 10 anos e dizem não ter problema em se adaptar ao mercado

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Marcos e Belutti gravaram, na noite desta quarta-feira (18), o DVD de comemoração pelos dez anos de carreira. E no balanço da última década a dupla afirma que ficou mais independente para fazer as coisas a sua maneira, mas também não tem problema em se adaptar ao que o mercado pede.

"Quando estávamos buscando sucesso, éramos praticamente obrigados a surfar no que estava rolando, querendo ou não. Depois de dez anos, somos uma dupla que não tem mais o medo de não acontecer, já aconteceu. Hoje, independente de como está o seguimento, a gente vai fazer a nossa maneira", afirmou Belutti.

Apesar disso, ele completa: "Também acho que estamos mais maduros e preparados para os desafios. Por que tudo vai se renovando. Podemos estranhar um pouco no começo, mas depois de dez minutos a gente sabe que tem que se adaptar por que o mercado está fazendo isso e, se você não faz, vai ficar pra trás".

Para a dupla, a atual tendência da música são as parcerias, o que afirmam não encarar como uma exigência, já que sempre gostaram desse tipo de formação. A banda Malta, Péricles, Katinguelê são algumas das parcerias que já fizeram. Belutti lembra ainda de quando cantou com Sandy no programa Altas Horas.

"A 'Aquele 1%' também foi uma mistura com o [Wesley] Safadão, gravada em 2015, e naquele mesmo DVD cantamos com o Roupa Nova, que é uma influência muito forte na nossa vida. Esse é um sonho realizado, além de ter tocado com o Roupa Nova, hoje somos amigos", acrescenta Marcos.

Para o novo DVD, as parcerias são com Ferrugem, Xand Avião e a dupla Matheus e Kauan. Quem espera um balanção da última década, no entanto, vai se surpreender, já que 19 das 25 músicas escolhidas para o novo projetos são inéditas, inclusive as três gravadas com os convidados.

"A gente conversou muito sobre isso, chegou até a discutir antes de chegarmos nessa divisão porque nossa ideia é sempre levar novidade ao público. No mercado de hoje, com as plataformas digitais, a pessoa curte uma música nova e daqui uma semana vai estar curtindo uma outra. A gente precisa ter novidade", explica Marcos.

Assim, a dupla optou por regravar apenas "hits e super sucessos", que incluem "Domingo de Manhã", "Aquele 1%" e "Romântico Anônimo". Já entre as inéditas, quatro tiveram Marcos como compositor também, após algum tempo longa da função. "Depois do sucesso acho que eu mesmo dei uma largada de compor", brinca ele.

Na noite anterior à gravação do DVD, Marcos dizia estar calmo em relação ao novo projeto como poucas vezes antes. Resultado dos quatro meses gastos para compor o repertório e dedicado aos ensaios, afirmou. Belutti, no entanto, era o oposto do parceiro, dizia estar tenso, ansioso "como se fosse seu aniversário". A razão? Ansiedade para ver a reação do público diante das músicas novas.

Embora a data do primeiro lançamento nas plataformas digitais já esteja certo -13 de agosto-, a canção ainda era um mistério. "Depende do público. Vamos sentir pela energia. A gente espera as reações, recebe o feedback e a que for melhor, a gente parte para o lançamento. Domingo de manhã foi assim", diz Belutti.

"Não tenho uma [música] eleita. Tenho algumas especiais, mas a gente não sabe o que é sucesso", diz ao destacar que está ansioso também para incluir as novas canções nos shows da dupla. "Como a gente está trabalhando bastante, já estamos cansados, não vejo a hora de mudar radicalmente nosso repertório".

Além do lançamento das canções em plataformas digitais, que acontecerá a partir de agosto, o DVD chegará às lojas em novembro. Em seguida, já devem vir novos projetos, afirma a dupla. Os dois falam na possibilidade de um trabalho mais intimista, talvez um acústico. Algo ainda sendo pensado.