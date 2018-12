‘Marcos Pasquim diz que ‘não dá mais’ para fazer papéis sem camisa

Da redação

O ator Marcos Pasquim, conhecido no passado por fazer diversos personagens que costumavam aparecer sem camisa nas novelas e minisséries da Globo, afirmou que isso faz parte do seu passado: “Hoje em dia não dá mais.” Apesar de não se incomodar com a fama de ‘descamisado’, Pasquim falou sobre o tema em entrevista ao Vídeo Show de ontem. “Na realidade, isso fez parte de um período da minha carreira. Eu não fiz mais personagem sem camisa. Hoje em dia não dá mais. Na época, se eu tinha um corpo legal pra mostrar... Não só eu, como todo mundo.” Questionado se já fez procedimentos estéticos, Marcos revelou ter feito transplantes capilares: “Não dá [pra ver]. Ficou bom. Fiz duas vezes.” “Lido bem com a idade. A gente vai ficando mais cansado, não tem mais saco pra algumas coisas. Hoje em dia sou muito mais caseiro”, contou.

De saída



Luana Piovani deixa mansão no Rio de Janeiro para morar em Portugal

A atriz Luana Piovani, 42 anos, entrou para a lista de artistas brasileiros que estão morando em Portugal. A apresentadora já havia anunciado sua ida há meses, mas só agora deixou a mansão em que vivia com Pedro Scooby e os três filhos. Ontem, ela compartilhou via Instagram as malas abertas e os preparativos da família. “Sensação boa, mas estranha. Boa porque a escolha é nossa. Escolhi vir para o Rio aos 19, e agora estou escolhendo ir embora dele aos 42 [anos]”, diz em um dos vídeos que publicou na rede.

Concurso



Filipina é eleita Miss Universo 2018; brasileira fica entre as 20

A filipina Catriona Gray foi eleita Miss Universo 2018 na cerimônia realizada em Bangcoc, capital da Tailândia, na madrugada de ontem (horário de Brasília). Ela se tornou a quarta mulher de seu país a conquistar o maior título de beleza mundial após derrotar a sul-africana Tamaryn Green, que obteve o título de primeira dama de honra. A terceira posição ficou para a venezuelana Sthefany Gutiérrez. Já a brasileira Mayra Dias ficou entre as 20 semifinalistas. O comediante Steve Harvey, mais uma vez, foi o apresentador do evento – que contou com a performance do vencedor do Grammy Ne-Yo. Durante mais de duas semanas, as candidatas visitaram templos na capital tailandesa e participaram de atividades sociais, além de conhecer o primeiro-ministro do país. A 67ª edição do Miss Universo foi a primeira a ter um júri composto exclusivamente por mulheres para avaliar as mais de 90 candidatas. Também foi a primeira vez que uma mulher trans concorreu ao título.

‘excitado’

‘Eu fui sincero’, declara Silvio Santos sobre polêmica com Claudia Leitte

Na edição do programa “Jogo dos Pontinhos”, no SBT, deste domingo (16), Silvio Santos se manifestou pela primeira vez sobre polêmica que teve com a cantora Claudia Leitte. A fala veio durante um diálogo com a participante do programa Lívia Andrade. “Você que andou distribuindo essas camisetas ‘mexeu com uma, mexeu com todas?’ só porque eu fui sincero com a Claudia Leitte? Eu fui sincero, o que eu vou fazer? Ela vem bonita perto de mim”, justificou o dono da emissora.No dia 10 de novembro, durante o programa “Teleton 2018”, Silvio Santos se negou a abraçar Claudia Leitte. O apresentador alegou na ocasião que iria ficar “excitado” caso se aproximasse da cantora.

Níver do dia

Steven Spielberg

Cineasta norte-americano

72 anos