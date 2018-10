Marcos Rocha tem lesão confirmada e desfalca Palmeiras por até quatro semanas

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O lateral direito Marcos Rocha vai ficar até quatro semanas fora dos gramados no Palmeiras. Após sair machucado do clássico com o São Paulo no último sábado (6), o jogador teve detectada uma lesão na panturrilha, que confirma o desfalque do camisa 2 para as próximas partidas.

O problema médico de Marcos Rocha pode deixar o Palmeiras sem seus dois principais laterais direitos, já que Mayke, que vem sendo titular nos jogos de meio de semana, pode pegar um gancho por sua expulsão na partida contra o Cruzeiro, na semifinal da Copa do Brasil.

Ele será julgado nesta quinta-feira (11) pelo STJD e, como o time está eliminado na competição de mata-mata, deve cumprir a pena no Brasileirão se for punido. Ele foi denunciado por agressão física, artigo que prevê suspensão de quatro a 12 jogos.

Com uma semana cheia de treinamentos, o Palmeiras só volta a campo no domingo (14), contra o Grêmio, no Pacaembu. Se a ausência de Mayke também se confirmar, uma possibilidade para o técnico Luiz Felipe Scolari é escalar Jean, que tem atuado com ele apenas no meio-campo, na lateral direita.