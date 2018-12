Marginal Pinheiros ficará interditada no feriadão inteiro, diz gestão Covas

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A gestão Bruno Covas (PSDB) disse nesta quinta-feira (15) que a pista expressa da marginal Pinheiros deverá continuar interditada pelo menos até o final do feriadão, na terça-feira (20). Um viaduto localizado no Km 3 da marginal, no sentido da rodovia Castello Branco, cedeu durante a madrugada. Não há registros de feridos.

"A gente espera até o dia 20 concluir o processo de ter um novo apoio, porque ali agora há um sobrepeso na viga, e concluir o estudo do que aconteceu e de qual será a obra de engenharia necessária para poder recuperar a área e devolvê-la à população", disse o prefeito tucano Bruno Covas no local.

O estudo do viaduto e obras de escoramento começarão nesta quinta-feira (20). O escoramento ocorre com a colocação de estruturas tubulares de metal sob o trecho colapsado, que então é erguido e nivelado, e tem como propósito aliviar o peso sobre a viga de sustentação.

"Em termos de trânsito, as principais medidas já foram tomadas: o fechamento da pista expressa e a utilização da pista local. Todo o viário interno do bairro está sendo estudado para conseguir fazer uma readequação do fluxo enquanto houver interdição", disse João Octaviano, secretário de Transportes.

"Com certeza ficará fechada [a pista expressa] durante o feriado todo, até termos um laudo e a tranquilidade para fazer a liberação. Por enquanto vai ficar interditada", acrescentou.

O viaduto passa sobre os trilhos da linha 9-esmeralda da CPTM, próximo ao parque Villa Lobos.

Equipes da Defesa Civil, da subprefeitura de Pinheiros, da secretaria de obras e da CPTM estão no local avaliando a estrutura. A CET faz desvios e monitoramento do trânsito na região.

A marginal Pinheiros é a segunda via mais movimentada de São Paulo e liga a cidade a diferentes rodovias e avenidas da cidade. Em apenas uma hora, durante o pico do tráfego na cidade, cerca de 13 mil veículos passam pelas oito pistas da marginal Pinheiros. Cinco dessas pistas estão agora interditadas.

A gestão Covas disse haver 33 das 185 pontes da cidade que requerem reformas prioritárias e devem receber ações de conservação.

Ela afirma a fiscalização das estruturas é feita por meio de vistorias periódicas. Após atrasos para os reparos, incluindo ainda a suspensão de licitação por questionamentos do TCM (Tribunal de Contas do Município), a prefeitura diz que abriu no último dia 9 licitação para contratação de empresas que irão desenvolver projetos de requalificação e laudos técnicos para a manutenção dessas 33 pontes e viadutos.

Ou seja, só depois que esses projetos sejam contratados e feitos é que a prefeitura poderá verificar a possibilidade de contratar obras civis.

Segundo a gestão Covas, durante as vistorias não foram constatados riscos estruturais.

Veja abaixo a lista das 33 pontes e viadutos que, na avaliação da prefeitura, precisam de reforma prioritária:

Ponte Jânio Quadros

Ponte Freguesia do Ó

Ponte Cidade Universitária

Ponte Eusébio Matoso

Ponte Eng. Roberto Rossi Zuccolo

Ponte Cruzeiro do Sul

Ponte do Limão

Ponte do Tatuapé

Ponte Aricanduva

Ponte da Casa Verde

Ponte das Bandeiras

Ponte e Viaduto Presidente Dutra

Viaduto Elias Nagin Brein

Viaduto Naor Guelfi

Viaduto Miguel Mofarrej

Viaduto Pacheco Chaves

Viaduto General Olimpio da Silveira

Viaduto Alberto Badra

Viaduto Carlos Ferraci

Viaduto Alcântara Machado

Viaduto Brigadeiro Luiz Antônio

Viaduto Gal. Euclides Figueiredo

Viaduto Gal. Marcondes Salgado

Viaduto Gal. Milton Tavares de Souza

Viaduto Jabaquara

Viaduto João Julião C. Aguiar

Viaduto Major Quedinho

Viaduto Paraiso

Viaduto Pedro de Toledo

Viaduto Washington Luiz

Viaduto Grande SP

Viaduto Gazeta do Ipiranga

Complexo Mackenzie