Marginal Tietê é interditada em alguns pontos devido a alagamento em SP

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Marginal Tietê está interditada na altura da Ponte das Bandeiras, no sentido Castello Branco, na manhã deste sábado (1º) em diversos trechos devido a pontos de alagamento, segundo a CET (Companhia de Engenharia de Trafego).

Ainda segundo a companhia, o trânsito no sentido Castello Branco está com fluxo intenso e bastante lentidão em alguns pontos. No sentido Ayrton Senna, há bloqueio da pista local próximo à Ponte da Casa Verde e em alguns pontos no entorno da Ponte Jaguaré.

Não há alternativa para desvio do trânsito e a recomendação é para que os motoristas evitem a região.