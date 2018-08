Margot Robbie divulga primeira imagem como Sharon Tate no novo filme de Tarantino

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Margot Robbie, 28, divulgou nesta segunda-feira (6) a primeira foto caracterizada como a atriz Sharon Tate, seu papel em "Once Upon a Time in Hollywood" ("Era uma Vez em Hollywood", em tradução literal), o novo filme de Quentin Tarantino.

Tate foi estrela do cinema nos anos 1960 e mulher do cineasta Roman Polanski. Aos 26 anos e grávida de oito meses, ela foi assassinada por Charles Manson em 9 de agosto de 1969 -"Once Upon a Time in Hollywood" está previsto para estrear exatamente 50 anos depois.

Charles Manson foi um assassino em série condenado à morte em 1971 --sentença depois alterada para a prisão perpétua- por ordenar os massacres que resultaram em sete mortes. Ele comandava uma espécie de culto que ficou conhecido como Família Manson. Manson morreu em novembro de 2017, aos 83 anos, de causas naturais.

Além dela, Leonardo DiCaprio fará o papel de Rick Dalton uma ex-estrela de faroestes que tenta se manter relevante em Hollywood. Já Brad Pitt será seu dublê, Cliff Booth.

No elenco estão ainda Al Pacino, Burt Reynolds, Damian Lewis, Emile Hirsch e Dakota Fanning.

"É uma história que acontece em Los Angeles em 1969, no apogeu da Hollywood hippie. Os dois protagonistas são Rick Dalton, uma antiga estrela de westerns televisivos, e seu dublê Cliff Booth. Os dois têm problemas para triunfar em uma Hollywood que já não reconhecem. Mas Rich tem uma vizinha muito famosa... Sharon Tate", afirmou Tarantino em entrevista ao Hollywood Reporter, em março.

"Trabalhei neste roteiro durante cinco anos e vivi no condado de Los Angeles a maior parte da minha vida, incluindo 1969, quando tinha sete anos. Estou muito emocionado em contar esta história de um Los Angeles e de uma Hollywood que já não existem."