Mari Gonzalez admite desentendimento com Nicole Bahls na época do 'Pânico'

Folhapress

SÃO PAULO, SP - Famosa por ter participado do programa "Pânico", a modelo e repórter Mari Gonzalez foi a convidada de Rafael Cortez para um papo revelador no canal dele no YouTube. Na conversa, ela admitiu que chegou a ter desavenças com Nicole Bahls na época em que as duas trabalharam na atração.

"O problema vinha dela, não de mim. Quando eu entrei, acho que foi meio difícil. O 'Pânico' tinha mania de quando entrava uma pessoa, deixava as outras de lado. E isso causa problemas. As meninas ficavam chateadas. Acho que foi o que aconteceu com a Nicole. Mas eu nunca tive problema com ela. A gente já se viu depois, ela fala comigo. Mas teve treta lá. Bastante treta. Ouvi cada coisa... Nunca agressão, só verbal mesmo, falar besteira", disse.

Namorada do ex-BBB Jonas Sulzbach, Mari assegurou que não se incomoda com o vídeo íntimo dele que vazou logo após ele entrar no reality show da Globo (em 2012).

"Quando saiu o vídeo eu não estava com o Jonas. Foi quando ele saiu do 'BBB'. A primeira pergunta que fizeram para ele foi essa. Quando comecei a namorar com ele não mudou nada. Até hoje tem muitos comentários em foto, pessoalmente também as pessoas brincam. Para mim não afeta em nada. Ciúme zero, não sou ciumenta", garantiu ela.

Ainda sobre a exposição, ela contou que o modelo é que fica mais chateado com isso. "Ele se incomoda mais do que eu. Com esse negócio ele perdeu trabalhos. Dá uma queimada, né? Na época ele ficou triste", entregou.