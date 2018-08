Maria Flor posta foto com pelos nas axilas e afirma: 'Cada um cuida do seu sovaco'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Maria Flor, 34, postou nesta segunda-feira (6) uma foto em que aparece com pelos nas axilas e lingerie transparente e defendeu direitos iguais para homens e mulheres.

"Feminismo: movimento político, filosófico e social que defende a igualdade de direitos entre mulheres e homens. Sovaco: cada um cuida do seu", escreveu a atriz. A foto faz parte de um ensaio feito pelo fotógrafo Jorge Bispo.

Ela não é a única atriz a adotar o look natural. A atriz Bruna Linzmeyer também posou com as axilas sem depilar e disse que sua beleza tradicional é um entrave para conquistar papéis mais densos, em entrevista à revista digital aCriatura.

"Ter pelos e não querer ser mãe não é para provocar. É realmente quem sou. Me surpreende, incomoda, que isso seja uma questão para os outros, uma provocação. A mulher não precisa ser mãe para ser mulher. E uma mulher adulta tem pelos", afirmou a atriz, que acredita lutar por novas bandeiras nos dias de hoje.