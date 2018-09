Mariah Carey canta desilusão amorosa em novo single 'GTFO'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A artista feminina mais vendida de todos os tempos acaba de lançar um novo single. "GTFO" é a mais recente canção de Mariah Carey que integrará o seu décimo quinto álbum, ainda sem nome, mas que deve ser lançado este ano.

A faixa, que está disponível em todas as plataformas digitais, vem acompanhada de um clipe onde a cantora está em um apartamento de luxo, vestida com uma langerie vermelha e cantando sobre desilusões amorosas.

A música foi produzida por Paul Jefferies, o Nineteen85, que já trabalhou com figuras como Drake e Jordan Manswell e assinou recentemente um contrato de exclusividade com o selo de Mariah, o Butterflye MC Records.

O anúncio do novo disco e novas canções veio após o sucesso de Mariah Carey no "The Butterfly Returns" -uma espécie de residência fixa da cantora pop para shows em Las Vegas , no Ceasar´s Palace, com datas reservadas até fevereiro de 2019.

O próximo single de Mariah também já tem data de lançamento. "With You" já é anunciado em algumas campanhas publicitárias e chega às lojas e em todas as plataformas digitais no dia 5 de outubro.

A cantora se apresenta no iHeartRadio, na T-Mobile Arena de Las Vegas no próximo dia 21, com ingressos esgotados.