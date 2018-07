Mariah Carey interrompe show e ajuda no pedido de casamento a um de seus dançarinos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Mariah Carey interrompeu a apresentação que fazia no último sábado (14), em Las Vegas, nos Estados Unidos, para que um de seus bailarinos fosse pedido em casamento no palco. "Ele disse sim", celebrou ela, no dia seguinte nas redes sociais.

Um vídeo, postado pela própria cantora, em sua conta no Instagram, mostra quando Mariah chama o namorado do bailarino para entrar no palco. "Estamos planejando isso há tanto tempo, tomara que você tenha uma surpresa muito boa", diz ela, ao se afastar.

O namorado então se ajoelha e pede o bailarino em casamento, levando os fãs que acompanhavam o show ao delírio. "Parabéns, Manwe e Sumeet!!", postou a cantora em suas redes sociais junto com o vídeo do pedido.

Mariah está viajando atualmente com a turnê O Retorno da Borboleta, passando por países como Londres, Austrália, Japão e China, além de cidades americanas.

A cantora já foi casada duas vezes e é mãe de dois filhos, os gêmeos Moroccan e Monroe, de 7 anos. Ela revelou recentemente que lidou por muito tempo com transtorno bipolar, que afetou muito da sua carreira e de sua vida pessoal.