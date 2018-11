Mariana Ferrão se afasta do Dança dos Famosos para tratar de lesão

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de Anderson Tomazini se afastar do Dança dos Famosos, do Domingão do Faustão, agora é a vez da apresentadora do Bem Estar (Globo) Mariana Ferrão. Por orientação médica, ela não se apresentou neste domingo (7) no ritmo do rock, mas deve voltar para a repescagem.

"Como vocês sabem, fazia 20 anos que eu não dançava. E uma coisa que descobri com Dança dos Famosos é como fiquei tanto tempo sem fazer algo que eu amo. Tive um probleminha essa semana, uma lesão no quadril, e, junto com a equipe médica, a gente decidiu que é melhor eu parar um pouco para me recuperar dessa lesão", explicou a apresentadora, em vídeo no Domingão.

A apresentadora sofreu uma lesão no quadril. No final do mês de agosto, ela havia compartilhado alguns vídeos em sua rede social falando que havia machucado a perna e as costas durante os treinos. Como as apresentações no quadro são alternadas entre os times feminino e masculino, a apresentadora ainda tentou se recuperar.

"Tá dolorido a lesão do quadril, viu? E está dolorido também o meu coração de não participar do rock e do próximo ritmo", disse ao GShow. "Acredito em energia, vibração, pensamento positivo e que a gente é capaz de espalhar amor. O que tenho sentido nesse quadro é muito amor de todo mundo que está me acompanhando. Estou aqui para pedir para vocês me enviarem mais força, mais amor, porque é o que estou precisando para enfrentar essa dor."

Com o primeiro turno das eleições neste domingo, o programa Bem Estar não foi exibido nesta segunda (8). Mariana aproveitou a folga para continuar o tratamento e publicou um vídeo em seu perfil no Instagram para agradecer as mensagens que recebeu.

"Estou com uma lesão no quadril, mas vou ficar boa. Até a repescagem, estarei de volta. E é aquilo que sempre digo: em se tratando de saúde, a única coisa que você não pode deixar de fazer por você é aquilo que só você pode fazer por você. Nesse momento precisava me resguardar, me cuidar. A única coisa que tenho para dizer é: 'Obrigada vida, obrigada vida, por questionar as minhas certezas e deixá-las ainda mais fortes'."

Sem Mariana Ferrão, Bia Arantes, Dani Calabresa, Deborah Evelyn, Erika Januza e Pâmela Tomé deram continuidade ao quadro e apresentaram as coreografias do rock. Após mais uma rodada, a dupla Erika Januza e Elias lideram com 229,9 pontos, seguidos por Pâmela Tomé e Marcus (229), Bia Arantes e Jefferson (228,1), Dani Calabresa e Reginaldo (227,4), Deborah Evelyn e Rodrigo (224,4) e Mariana Ferrão e Ricardo, que permaneceram com 172,2 pontos.